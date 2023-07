Steenbergen vijfde op 200 meter vrije slag, wereldrecord O’Callaghan

Europese Spelen Badminton­ners veroveren goud: ‘Ongeloof­lijk, na het beslissen­de punt kon ik niet ophouden met glimlachen’

De badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling zijn bij de Europese Spelen in Krakau voor het eerst Europees kampioen in het gemengd dubbel geworden. Het Nederlandse duo won in de Poolse stad in de finale van Thom Gicquel en Delphine Delrue uit Frankrijk. Het werd 2-1 (21-10 13-21 21-13).