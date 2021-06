Steenhuis en afzwaaiende Verkerk tegen elkaar voor brons op WK judo

Jorinde van Klinken Discussen­sa­tie: ‘Ik wil het stigma - allemaal dikke vrouwen die een rondje draaien in de ring - veranderen’

10 juni Als vierde vrouw deze eeuw wierp Jorinde van Klinken onlangs de discus over de magische grens van 70 meter. Ze is pas 21 jaar en heeft een missie. ,,Ik hoop het stigma - allemaal dikke vrouwen die een rondje draaien in de ring - te veranderen.”