Stefan Westenbroek uit Ommen breekt teen, deelname World Cup komt in gevaar: ‘Ineens lag mijn nagel eraf’

Sanne in ‘t Hof uit Schalkhaar heeft WB-ticket binnen: ‘Hopelijk kan ik in Calgary nieuw pr rijden’

Om meer prikkels te krijgen sloot de 24-jarige Sanne in ‘t Hof uit Schalkhaar zich deze zomer aan bij de Noorse schaatsploeg. Het resulteerde zondag tijdens de WB-kwalificaties in Heerenveen in een World Cup-ticket voor de 5 kilometer in Calgary.

30 oktober