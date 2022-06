Sterke start Nederlandse topteams op WK beachvolleybal in Rome

Brouwer en Meeuwsen versloegen een Marokkaans koppel in hoog tempo met 21-11 21-9. Stam en Schoon hadden het nog makkelijker tegen een duo uit Costa Rica: 21-5 21-8.



De Nederlandse vrouwen zijn in Rome als eerste geplaatst. Stam (23) en Schoon (20), die vorig jaar in Tokio debuteerden op de Olympische Spelen, wonnen in maart een Elite 16-toernooi in Mexico en stonden daarnaast nog twee keer in een finale. Het jonge duo voert de wereldranglijst aan.

Brouwer (32) en Meeuwsen (34) behoren al jaren tot de wereldtop. Ze werden in 2013 wereldkampioen en pakten brons bij de Spelen van Rio 2016. Zowel bij de mannen als de vrouwen doen 48 teams mee aan het WK. Naast Stam/Schoon en Brouwer/Meeuwsen zijn nog drie Nederlandse koppels actief: Stefan Boermans/Matthew Immers, Leon Luini/Ruben Penninga en Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde.

Varenhorst en Van de Velde wonnen hun eerste groepswedstrijd later vrijdag. Ze versloegen het sterke Poolse koppel Michal Bryl en Bartosz Losiak in twee sets: 23-21 21-13. Het Poolse duo is de huidige nummer 8 van de wereld. In de eerste set maakten de Nederlanders een achterstand goed. Daarna liepen ze uit naar een grote voorsprong in de tweede set en gaven die niet meer weg.

De nummers 1 en 2 van de twaalf poules gaan door naar de knock-outfase, net als de vier beste nummers 3. De overige nummers 3 strijden in een tussenronde om de resterende vier plekken in de knock-outfase. De wereldkampioenschappen worden gehouden in het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad.

