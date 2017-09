Sterspeler Dragic leidt Slovenië naar eerste Europese titel

Slovenië is de nummer twaalf op de wereldranglijst en stond nooit eerder in een EK-finale. De Slovenen deden sinds de oprichting van de basketbalbond in 1992 twaalf keer eerder mee aan het EK basketbal, maar de vierde plek in 2009 was tot op heden de beste prestatie. Servië stond derde op de wereldranglijst en werd vorig jaar tweede op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar 'Team USA' voor iedereen veel te sterk was.