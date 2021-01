Stoch laat in Innsbruck concurrenten ver achter zich

De Sloveen Anze Lanisek eindigde na sprongen van 127,5 en 123,5 meter als tweede met 249,6 punten. Dawid Kubacki, landgenoot van Stoch en vorig jaar winnaar van de Vierschansentournee, werd derde met 248,3 punten (126 en 127 meter). Kubacki had op nieuwjaarsdag de wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Stoch werd toen vierde. Hij begon de tournee in Obersdorf met een tweede plaats.

,,Dit was een geweldige dag”, zei de Pool na zijn zege in Innsbruck. ,,Een beloning voor al mijn harde werk.” Stoch nam de leiding in het klassement over van de Noor Halvor Egner Granerud, die niet verder kwam dan de vijftiende plek. De Pool gaat de finale van woensdag in Bischofshofen in met 15,2 punten voorsprong op Kubacki. Hij won de Vierschansentournee al in 2017 en 2018.