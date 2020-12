Stoch na hectische week tweede bij openingswedstrijd, Geiger vliegt naar winst

video Allesbehal­ve tevreden, maar ontzettend opgelucht: Zwollenaar Ronald Mulder plaatst zich voor WK afstanden

26 december De opluchting is groot bij Ronald Mulder, die zich zaterdag plaatste voor het WK afstanden op de 500 meter. De 34-jarige Zwolse schaatssprinter was allesbehalve tevreden over de races en zijn manier van schaatsen, maar enorm opgelucht dat de derde plek voldoende was voor plaatsing voor de grote internationale toernooien.