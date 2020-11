Strafpunten voor Yamaha in MotoGP na geknoei met motoren

Lowes nieuwe leider Moto2, Bendsney­der 16de in GP Teruel

25 oktober Bo Bendsneyder heeft zijn beste klassering gehaald in de Moto2 sinds de hervatting van het WK wegrace in dit coronajaar. De Rotterdamse motorracer finishte als zestiende in de Grote Prijs van Teruel op circuit Motorland Aragon.