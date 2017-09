Strijdlustige Rossi dag na operatie al uit ziekenhuis

Rossi staat na twaalf grands prix vierde in het WK en kan een tiende wereldtitel wel vergeten. 'The Doctor', die dit jaar Assen in vervoering bracht met zijn overwinning in de TT, mist minstens twee races in het kampioenschap. In 2010 brak Rossi ook al eens zijn rechterbeen en hij keerde toen na zes weken terug in de MotoGP.