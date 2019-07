Stubbe en Van Iersel uitgeschakeld op WK beach

Bogaerts alsnog geselec­teerd voor All-Stars

3 juli De Arubaanse korte stop Xander Bogaerts is alsnog geselecteerd voor de MLB All-Star Game. Het is de tweede keer dat de honkballer van Boston Red Sox mag meedoen aan deze prestigieuze wedstrijd, die komende week wordt gespeeld. In 2016 was hij voor de eerste keer van de partij in de All-Star Game. Sindsdien ontbrak hij echter in de selectie van de American League, terwijl hij elk jaar tot de beste korte stops van de MLB hoorde.