Stunt op WK basketbal: Frankrijk verslaat Amerika

Na een achterstand halverwege de wedstrijd leken de Amerikanen in het derde kwart orde op zaken te stellen. In het vierde kwart pakten de Fransen echter toch weer een voorsprong en die gaven ze niet meer uit handen.



De Amerikaanse basketballers, die niet in hun sterkste formatie naar China waren afgereisd, wonnen de afgelopen twee edities van het WK. Vijf jaar geleden won de VS in de finale met 129-92 van Servië, Frankrijk pakte toen ten koste van Litouwen het brons. De laatste keer dat Amerika een wedstrijd verloor op de Olympische Spelen of het WK was in 2006.



Frankrijk speelt in de halve finales tegen Argentinië.