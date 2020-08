Super Bowl-winnaar Chiefs verbiedt fans dragen indianentooien

Jetlag nekt Luiten, Besseling elfde in Wales

13 augustus Wil Besseling is na de eerste ronde van de Celtic Classic in het Britse Newport de beste Nederlandse golfer op de elfde plaats. De Noord-Hollander noteerde 67 slagen en met die score van 4 onder par had hij drie slagen meer nodig dan Thomas Pieters. De Belgische prof leidt met 64 slagen (-7).