Superieur PKC maakt zaalfinaledroom een nachtmerrie voor DVO

PKC is na een superieure voorstelling in Ahoy de nieuwe zaalkorfbalkampioen. In de meeste eentonige zaalkorfbalfinale ooit dartelde de ploeg uit Papendrecht na een vernietigende eerste helft (18-9) ten koste van de totaal kansloze zaalfinaledebutant DVO naar de elfde landstitel met een monster- en recordzege: 33-20.

De zaalfinale in Ahoy, sinds 2021 weer het eindstation na een kort uitstapje naar de Ziggo Dome, halen is voor elke korfballer de ultieme droom. Voor finalenieuweling DVO draaide het eerste optreden in het Rotterdamse evenementenpaleis uit op een oneindig lijkende nachtmerrie.

Het verschil tussen beide clubs in zaalfinale-ervaring was op voorhand gigantisch: PKC, dat in 1980 de eerste zaaleindstrijd in de clubgeschiedenis speelde (en na strafworpen verloor van streekgenoot DeetosSnel), stond voor de 25ste keer in de climax van het zaalseizoen.



Tegenstander DVO beleefde de primeur van de eerste Ahoy-gang. De ploeg uit Bennekom elimineerde afgelopen dinsdag in de derde en beslissende ontmoeting in Delft titelhouder Fortuna dat daarmee meteen troonsafstand deed. De Gelderse formatie van trainer Richard van Vloten voorkwam daarmee dat de zaalfinale-affiche voor de vierde achtereenvolgende maal de namen van Fortuna en PKC bevatte.

De debutant kon op voorhand mogelijk hoop putten uit het trackrecord in zaalfinales van de tegenstander. PKC, de grootste korfbalclub van Nederland, stond sinds 2011 in negen van de laatste elf zaalfinales (in 2020 gooide de coronapandemie roet in het eten), maar claimde slechts driemaal de hoofdprijs. Bovendien kon het trainerskoppel Wim Scholtmeijer en Jennifer Tromp geen beroep doen op een belangrijke schakel: international Brett Zuijdwegt, één van de stabiele waarden dit zaalseizoen, had een week eerder in Gorredijk tijdens het gewonnen play-offduel bij LDODK een knieblessure opgelopen en kon niet aantreden. Daardoor maakte de Zeeuwse Romy de Rijke haar basisdebuut in de zaalfinale.



Maar het deerde PKC geenszins. De nummer één van de reguliere competitie, die eerder dit seizoen tweemaal met DVO had afgerekend (20-21 en 24-22) knalde met Usain Bolt-achtige snelheid uit de startblokken. Na ruim zes minuten moest Van Vloten bij een 7-2 achterstand al een time-out pakken. De Bennekommers werden overreden door een Papendrechtse pletwals om vervolgens ook nog eens door de gehaktmolen te worden gehaald, waardoor het een uiterste eenzijdige finale werd omdat PKC op alle facetten heerste.

Richard Kunst en Jelmer Jonker fungeerden als beulen in de scores, Olav van Wijngaarden en Romy de Rijke - die geen spoortje plankenkoorts toonde - leverden vorstelijk reboundwerk af. Bij DVO haalde alleen topschutter Gertjan Meerkerk zijn niveau tegen de superieure opponent, die geen greintje medelijden had. Barbara Brouwer, de enige speelster bij DVO met zaalfinale-ervaring en titulairis in het verleden met het Sassenheimse TOP, liet haar aanhang nog opveren met een buzzerbeater die de 18-9 ruststand vastlegde.



Daarmee hield de kwelling niet op, want PKC - waar aanvoerder Laurens Leeuwenhoek tien minuten voor tijd al een applauswissel kreeg - hield het gaspedaal ingedrukt. In 1999 won PKC met 25-14 van Nic., het grootste verschil ooit in een zaalfinale. Dat record ging er, net als het meeste aantal treffers door één ploeg gemaakt in de zaalfinale, ook nog aan. Waarmee PKC, dat in Richard Kunst (8x) en Jelmer Jonker (7x) de topschutters had, nu alle korfbalprijzen - na veldtitel, Supercup op het veld en Champions League in de zaal - in handen heeft en DVO een illusie armer was.

