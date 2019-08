Superieure volleybalsters zonder setverlies naar knock-outfase EK

Of de tegenstander deze week nu uit Roemenië, Azerbeidzjan, Kroatië of Estland kwam, het was telkens hetzelfde verhaal. Door de afgetekende overwinningen waren de volleybalsters dan ook al voor aanvang van de wedstrijd tegen het gastland verzekerd van plaatsing voor de beslissende fase.



Tegen Hongarije deed Nederland opnieuw precies wat het moest doen. De eerste set werd met 25-17 gewonnen en ook in de tweede set was het gaatje al gauw geslagen. De Hongaren kwamen terug tot 10-9, maar daarna was Oranje gevlogen: 25-13. In de derde set maakte Nederland het af, al weerde het thuisland zich nog heel kort kranig in de redelijk gevulde arena in de hoofdstad. Daar was Lonneke Sloetjes vanavond de topscorer met 18 punten.



Nu begint het EK pas echt voor de verliezend finalist van twee jaar geleden. Het toernooi wordt verdeeld over Polen, Hongarije, Slowakije en Turkije gespeeld, maar de vrouwen kunnen voorlopig nog even in Boedapest blijven. Daar treft Oranje in de achtste finales Griekenland, de nummer 4 van poule A.