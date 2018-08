Superster Curry belooft Warriors trouw

Curry werd geboren in Akron (Ohio), waar zijn vader Dell toen speelde bij de Cleveland Cavaliers. Curry senior kwam daarna jarenlang uit voor de Charlotte Hornets en woont nu nog steeds in de stad Charlotte, North Carolina. Stephen Curry acht de kans klein dat hij ooit ook voor de Hornets gaat spelen. ,,Ik ga alleen naar huis als mijn zus gaat trouwen en voor onze uitwedstrijden tegen de Hornets. Ik hou van de 'Bay Area' in Californië, dat is mijn thuis. Het is mijn intentie om de rest van mijn carrière bij de Warriors te blijven.''



De nu dertigjarige spelmaker van de Warriors werd in 2015 en 2016 gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA. Curry begint over een paar weken aan zijn tiende seizoen bij de Warriors, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat.