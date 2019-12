‘Supersub’ Plak: ‘Blij dat er een nieuwe coach is’

Onder leiding van een nieuwe bondscoach bereidt Celeste Plak zich met Oranje deze week voor op het olympisch kwalificatietoernooi. De ploeg is neergestreken nabij Berlijn, waar Giovanni Caprara een week de tijd heeft zijn ideeën toe te passen. Plak, die herstellende is van een achillespeesblessure, is benieuwd of de Italiaan in haar ook de ideale 'supersub’ ziet.

Er moet er nog één afvallen bij Oranje. Wie dat wordt hangt af van het herstel van Celeste Plak (24), zo weet de Volleybalkrant. Haar zogenaamde Plak Power is inmiddels een begrip geworden. Het staat voor een extra portie energie die Oranje de afgelopen jaren regelmatig nodig had om het verschil te maken. Ze was er bij in Rio, als jonkie, waar Nederland vierde werd.

Ze was er vorig jaar bij op het WK, opnieuw afgesloten als nummer 4 van de wereld. Opnieuw niet als basisspeelster, maar Plak klaagt niet over haar rol als invalster op moeilijke momenten. ,,Het is fysiek zwaar, je moet constant ready zijn, één vingerknip en je moet er staan. Maar ik heb er vrede mee. Ik voel ook een soort trots dat ik het team kan helpen. Het klinkt misschien heel politiek correct, maar ik meen het."

Plak heeft nog niet meer dan een eerste indruk van Caprara, de Italiaan die de in het najaar ontslagen Jamie Morrison is opgevolgd. ,,Hij komt over als een mensenmens, een peoplemanager met humor en zelfspot.”

Volledig scherm Bondscoach Giovanni Caprara tijdens een persmoment. © ANP

Laatste kans

Morrison werd afgerekend op de resultaten: Oranje miste directe kwalificatie voor de Spelen door een kansloze nederlaag in en tegen Italië en bleef bij het EK steken in de kwartfinales. Maar ook de chemie tussen coach en speelsters was uitgewerkt. ,,Voor een aantal speelsters is het de laatste kans om nog een keer de Spelen te halen. Alles moet kloppen", zegt Plak, die deze zomer de Italiaanse competitie (Novara) verruilde voor de Turkse. Ze woont en speelt in provinciestad Aydin, samen met Oranje-aanvoerster Maret Balkestein-Grothues. Of ze zelf problemen had met de afgeserveerde Amerikaan? ,,Ik ben erg blij dat er een nieuwe coach is."

Vanaf dinsdag 7 januari speelt Nederland in Apeldoorn poulewedstrijden tegen Azerbeidzjan, Bulgarije en Polen, gevolgd door een finale-weekend waarin één ticket voor Tokio klaar ligt. Het thuisvoordeel moet de ploeg, die in Ankara tegen Turkije op het EK van het veld werd geblazen, er doorheen slepen. ,,Daar konden we elkaar in het veld niet eens verstaan. Ik ben dankbaar dat de bond zich zo heeft ingezet om thuis te kunnen spelen."

Het verloren OKT in Italië heeft ze gewist. ,,Het zijn toxic feelings die je zo snel mogelijk uit je lichaam moet laten verdwijnen. We hebben ons lesje geleerd."