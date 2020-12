Tafeltennisster Li Jie beëindigt haar carrière

Jie was nog in de race voor een individueel ticket voor de uitgestelde Spelen in Tokio, maar laat deze kans aan zich voorbijgaan. ,,Ik ben al een flinke tijd met mijn familie in China en kan niet of nauwelijks reizen”, zegt de van oorsprong Chinese. ,,Bovendien worden er amper kwalificatietoernooien gespeeld. Ik wilde eigenlijk nog éénmaal vlammen op de Olympische Spelen, maar wil het moeilijke kwalificatietraject in deze lastige tijden niet ingaan.”