Talentvolle Emely de Heus (20) gaat racen in nieuwe F1 Academy

De nieuwe F1 Academy is vooral bedoeld om jonge talenten meer kans te geven op een carrière in de hoogste klasse van de autosport. De Formule 1 financiert het project met 2,25 miljoen euro. Aan het eerste seizoen doen vijf teams mee, met ieder drie auto’s. De Heus heeft bij MP Motorsport gezelschap van twee vrouwen uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Het seizoen begint eind april op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Daar worden drie races gereden. Dat gebeurt ook bij de andere zes raceweekenden. Van 23 tot en met 25 juni rijden de vrouwen uit de F1 Academy op het circuit van Zandvoort. Het seizoen eindigt op 22 oktober in Austin (Texas), waar die dag ook de GP van de Verenigde Staten in de Formule 1 wordt verreden.

,,Het voelt geweldig om terug te zijn bij MP, dit is toch een soort tweede thuis voor me”, aldus De Heus, die in 2021 voor het Nederlandse team reed in de Spaanse Formule 4. ,,Met de extra ervaring die ik inmiddels heb opgedaan, kijk ik ernaar uit om die van pas te laten komen in mijn eerste seizoen in de F1 Academy.”

Volledig scherm Emely de Heus. © W Series

De Formule 1 kondigde in november aan de F1 Academy voor jonge vrouwen op te zetten. De klasse dient vooral als mogelijke opstap naar de Formule 2 en 3.

Geld is vooralsnog een probleem in de pogingen het racen voor vrouwen meer aanzien te geven. Afgelopen seizoen moesten in de W Series vanwege geldgebrek de laatste drie races worden geschrapt. Met De Heus en Beitske Visser reden twee Nederlandse vrouwen in deze klasse, die enkele jaren geleden werd opgezet om vrouwen de kans te geven de overstap te maken naar de Formule 1.

In 1976 nam voor de laatste keer een vrouw deel aan een race in de Formule 1. Dat was de Italiaanse Lella Lombardi.