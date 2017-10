Teambaas Kiefer Racing overleden

Over de doodsoorzaak van de oud-coureur in de 250cc en 750cc is nog niets bekend. Kiefer richtte zijn renstal in 1998 samen met zijn broer Jochen op. De wereldtitels van Stefan Bradl in 2011 en Danny Kent in 2015 waren de grootste successen van de ploeg.



De Zwitserse Dominique Aegerter en Schot Tarran Mackenzie racen dit seizoen voor het Duitse team.