Teamsprintsters leggen beslag op zilver in Polen

Derk de Korver verpulvert pr in Ironman Panama

8:49 Triatleet Derk de Korver is als tweede geëindigd tijdens een ironman in het Amerikaanse Panama City in Florida. De Limburger, woonachtig in de Verenigde Staten, overbrugde in Florida de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen in 8.39.08.