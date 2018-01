Ten Brinke op podium in zware etappe Dakar

Bernhard ten Brinke kan tot dusver met de besten mee in de Dakar Rally bij de auto's. De Achterhoeker reed zijn Toyota in de vijfde etappe van de loodzware woestijnkoers door Zuid-Amerika voor de tweede keer naar het podium.

Hij eindigde in de proef over ruim 268 kilometer in Peru als tweede achter de Franse specialist Stéphane Peterhansel. Zijn achterstand op de meet bedroeg 4.52 minuten. Ten Brinke was ook tweede in de eerste etappe.

Peterhansel, bijgenaamd 'Monsieur Dakar' vanwege zijn dertien eindzeges, verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Hij had 2 uur en 51 minuten nodig voor de proef in zijn Peugeot. Landgenoot Sébastien Loeb, winnaar van de vierde etappe en kandidaat voor de eindzege, moest opgeven. Navigator Daniel Elena raakte dusdanig gewond nadat Loeb zijn Peugeot in een diepe kuil had gereden, dat verder rijden onverantwoord was.

Ten Brinke rijdt voor het fabrieksteam van Toyota. Eigenlijk zijn tweevoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah en de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers de kopmannen, maar de coureur uit Zeddam rijdt voorlopig beter. Hij klom van de vijfde naar de derde plaats in het klassement. ,,Een dag uit het boekje. De Toyota was vandaag opnieuw fantastisch. We hebben op de juiste manier de bandenspanning weten te managen en geen lekke banden gehad. We gaan hier even van genieten, maar dan gaat de knop weer om'', vertelde Ten Brinke in het bivak van Arequipa.

De Nederlander roemde het foutloze speurwerk van zijn Franse navigator Michel Perin. ,,Zijn ervaring en talent waren goud waard. We hoede niet één keer te zoeken, hij vond alle routepunten in één keer.''