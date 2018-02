Ter Mors: Perfecte race, ik voelde me supergoed

Voor Ter Mors is het haar derde olympische titel. De Twentse schaatsster, die dit seizoen met veel fysieke problemen worstelde, pakte bij Sotsji 2014 goud op 1500 meter en op de ploegachtervolging.



,,Het was perfecte race, ik voelde me supergoed. Zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Ik ben er heel blij mee'', aldus Ter Mors na afloop bij de NOS. ,,Ik heb risico genomen in aanloop naar Spelen, maar het heeft zich uitbetaald.''



Voor Nederland was het de vijfde gouden schaatsmedaille op de Gangneung Oval op rij.



Marrit Leenstra (zesde in 1.14,85) en Ireen Wüst (negende 1.15,32) kwamen tekort voor een podiumplaats. De als vierde gestarte Wüst zei meteen na haar race dat haar tijd niet genoeg zou zijn. Marrit Leenstra: ,,Het was geen slechte race, maar ik had te weinig topsnelheid. Andere waren gewoon beter.''



Het zilver was voor de Japanse favoriete Nao Kodaira, die in haar laatste ronde net iets te veel toegaf op de tijd van Ter Mors: 1.13,82. Het brons was voor haar landgenote Miho Takagi (1.13,98).