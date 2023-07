Tes Schouten als snelste door naar halve finales 200 meter school op WK

Tes Schouten heeft bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka de beste tijd neergezet in de series van de 200 meter schoolslag. De 22-jarige zwemster uit Bodegraven noteerde een tijd van 2.22,43.

Schouten tikte als eerste aan in haar series en maakte daarna een juichend gebaar. Ze miste eerder dit WK tot haar teleurstelling de finale van de 100 meter schoolslag. ,,Ik dacht: ik wil gewoon als eerste aantikken. Ik wilde een rondje door, die tijd is dan nu nog niet zo belangrijk. Ik had ook meer vertrouwen in de 200 meter. Dit lukt gewoon altijd, dus waarom zou dat nu niet lukken.”

Bij de mannen kwam Caspar Corbeau met 2.09,29 tot de tweede tijd in de series. Arno Kamminga, eerder winnaar van het zilver op de 100 meter schoolslag, kwalificeerde zich met 2.10,47 als tiende.

,,Dit was een goede start. Het voelde goed. Ik denk dat er voor vanavond nog wel wat meer inzit”, zei Corbeau. Kamminga kwam woensdag nog in actie op de 4x100 meter wisselslag gemengd. ,,We waren laat thuis, dus dan is zo’n 200 meter wel pittig. Maar ik heb precies gedaan wat ik moest doen en heb het raceplan uitgevoerd. Hopelijk kunnen we vanavond samen een rondje verder. Daar gaan we voor strijden.”

Estafette

De Nederlandse vrouwen haalden op de 4x200 meter vrij als vijfde de finale. Janna van Kooten, Imani de Jong, Silke Holkenborg en Marrit Steenbergen zetten een tijd neer van 7.53,52. Het halen van de finale was met het oog op de Spelen het belangrijkste doel. De estafetteteams die niet in de top drie finishen, kwalificeren zich op grond van een ranglijst die na de WK in Japan en volgend jaar in Doha wordt opgemaakt.

Het Nederlandse kwartet was na afloop tevreden. ,,Die kwalificatie is op deze manier wel zo goed als binnen. Dat was het belangrijkste doel”, zei Steenbergen, die eerder in de ochtendsessie zich plaatste voor de halve finales van de 100 meter vrij. ,,Vanavond moeten we vooral met elkaar genieten. We hebben niks te verliezen.”