Tes Schouten plaatst zich voor halve finales WK schoolslag op WK

Amerikaan­se sportarts die turnsters misbruikte, in gevangenis neergesto­ken

De Amerikaanse sportarts Larry Nassar, die is veroordeeld voor seksueel misbruik van turnsters, onder wie olympische medaillewinnaars, is zondag neergestoken in een gevangenis in Florida. Nassar werd na een woordenwisseling met een andere gevangene in zijn nek, borst en rug gestoken, zo meldt persbureau AP.