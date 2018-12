Tess Wester heeft moeite met de hoge verwachtingen

Meespelen Groot tegen Noorwegen onzeker

11:43 Het is nog altijd onzeker of handbalster Nycke Groot vanavond kan meespelen tegen Noorwegen op het EK in Frankrijk. De aanvoerster van Oranje viel zondag in het duel met Roemenië uit na een harde botsing met ploeggenote Debbie Bont.