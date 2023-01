Thierry Brinkman zet hockeyers op juiste spoor in twee WK-duel met Nieuw-Zeeland

Janus van Kasteren mist zege bij trucks in Dakar Rally na straf, Erik van Loon grijpt net naast dagzege auto’s

De Nederlandse trucker Janus van Kasteren is de zege in de tweede etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië misgelopen. In de etappe van Sea Camp naar Alula finishte hij weliswaar met een voorsprong van ruim 13 minuten op de nummer twee Ales Loprais, maar door een tijdstraf van 15 minuten viel hij terug naar de tweede plaats.

