Thomsen tempert verwachtingen EK handbal: ‘Ik praat niet over medailles’

De selectie telt liefst vier debutanten. Dione Housheer, Delaila Amega en Rinka Duijndam maken straks naast Freriks hun eerste speelminuten op een grote eindronde. Nycke Groot is door het wegvallen van Snelder gepromoveerd tot aanvoerster. ,,Voor die nieuwe meiden is het EK een geweldige ervaring. Het zal hun ontwikkeling ten goede komen’', meent de Deense bondscoach.



Maura Visser is een andere belangrijke speelster die ontbreekt in de EK-selectie. Ze was opgenomen in de voorlopige selectie, maar kon zich om persoonlijke redenen nog niet aansluiten bij de ploeg. ,,We moeten het respecteren en haar rust gunnen. Ik weet dus ook niet of ik haar later alsnog kan oproepen. Ik wil met deze groep die ik nu heb gekozen focussen op het EK’', aldus Thomsen.



Oranje begint het EK op 1 december in Montbéliard met een wedstrijd tegen Hongarije.