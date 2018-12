Thomsen: We misten te veel kansen

Handbal­ster Groot terug bij Oranje voor duel met Noorwegen

11 december Of handbalster Nycke Groot ook daadwerkelijk in actie komt tegen Noorwegen, is nog even afwachten. Feit is dat ze op de startlijst staat en zich met het Nederlands team in de warming-up voorbereidt op de topper in de hoofdronde van het EK in Frankrijk.