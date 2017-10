Thorsdottir bij WK niet actief op meerkamp

Eythora Thorsdottir zal bij de WK turnen in Montreal alleen op de onderdelen balk en vloer uitkomen. De turnster uit Poortugaal heeft nog te veel last van een gekneusde rib, die ze twee weken geleden tijdens een training opliep. ,,Het herstel is helaas niet snel genoeg gegaan'', zei ze zondag na de podiumtraining waar ze brug en sprong liet schieten.

Meteen erna meldde bondscoach Gerben Wiersma dat de knoop was doorgehakt.

Thorsdottir, negende in de olympische meerkampfinale, was de enige Nederlandse die op alle vier de toestellen zou uitkomen in het Olympisch Stadion van Montreal. Tisha Volleman turnt woensdag in de kwalificaties op vloer en sprong. Sanne Wevers komt uit op balk, waarop ze olympisch kampioene is, en op brug. Haar zus Lieke beperkt zich tot de balk.

Wiersma noemt het een kwestie van ,,energie managen''. De bondscoach denkt dat Thorsdottir door op vier toestellen uit te komen haar kansen op een toestelfinale verkleint. Op de EK in Cluj werd de turnster met IJslandse roots dit voorjaar nog tweede op balk en derde op vloer. ,,We wilden het vandaag nog even aankijken, maar het is nu wel duidelijk.'' Tisha Volleman, die op de EK nog de meerkampfinale (11e) turnde, mikt op een finaleplaats op sprong. Wiersma: ,,Daarom hebben we de afgelopen zes tot acht weken ervoor gekozen dat ze voor twee toestellen gaat.''