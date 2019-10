Tiener Van Klinken al in kwalificaties klaar bij discuswerpen

De Drentse kon leven met de uitschakeling in de kwalificaties van het discuswerpen in het Khalifa Stadion. Ze kwam tot 58,58 meter en werd er achttiende mee. De beste twaalf gaan door naar de finale van het krachtnummer.



,,Ik ben er wel tevreden mee, want ik had niet echt verwacht dat ik de finale zou halen”, zei ze. ,,Maar ik stond wel met de instelling in de ring dat het mogelijk was, anders moet je niet eens meedoen. Ik vond het wel gaaf om die anderen zo ver te zien werpen.’' Ze zag Yaimé Perez uit Cuba de 1 kilo zware schijf naar 67,78 meter werpen; zij won de kwalificaties.



Van Klinken kan dus kogelstoten én discuswerpen. “Discuswerpen is veel dynamischer, daar heb ik meer plezier in. Maar ik blijf beide onderdelen doen.”