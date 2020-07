Tiger Woods aast in Ohio op recordzege op PGA Tour

Inmiddels is de 15-voudige majorwinnaar ervan overtuigd dat de vele veiligheidsmaatregelen op en rond de golfbaan effect sorteren. Daarom gaat hij in Dublin met een gerust hart van start in het toernooi dat hij al vijf keer op zijn naam schreef. Op de Muirfield Village Golf Club is geen publiek welkom. De PGA Tour houdt in elk geval tot het einde van het seizoen de deuren gesloten.

,,Het voelde de afgelopen weken gewoon beter om veilig thuis te blijven", liet Woods weten. ,,Ik ben gewend om te golfen met heel veel mensen om me heen. Daarmee breng ik niet alleen mezelf in gevaar, maar ook mijn vrienden en familie. Ik voelde me niet prettig bij dat idee. Daarom heb ik nog even gewacht. Maar nu ga ik er weer voor, al zal het even wennen zijn. Geen toeschouwers, geen geschreeuw of gegil, geen energie vanuit het publiek, geen handen schudden, maar wel sociale afstand. Ik denk dat we dat in golf nog wel een tijdje zo zullen houden.”



Woods gaat in Ohio op jacht naar zijn 83ste zege op de PGA Tour. Daarmee zou hij het record alleen op zijn naam krijgen. Woods evenaarde eind oktober vorig jaar in Japan de Amerikaanse golflegende Sam Snead, die in 1965 zijn 82e en laatste triomf op het Amerikaanse profcircuit behaalde.