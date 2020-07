Tiger Woods heeft weer last van zijn rug

Tiger Woods is bij zijn eerste optreden op de PGA Tour in vijf maanden bepaald nog niet in topvorm. De 15-voudige majorwinnaar ging vrijdag bij het Memorial Tournament in Dublin (Ohio) als vroege starter rond in 76 slagen (+4). De 44-jarige Amerikaan zal met een score van 147 waarschijnlijk net de ‘cut’ voor het weekeinde halen. De tweede ronde op de Muirfield Village Golf Club is nog aan de gang.

Woods is recordhouder op de Memorial met vijf eindzeges. Hij miste de ‘cut’ in zijn voorgaande zeventien deelnames in Ohio nog nooit.

,,Het ging niet best”, verzuchtte Woods na zijn moeizame tweede rondgang, die een dubbele bogey, vijf bogeys en drie birdies telde. ,,Het was een beetje een worsteling. Ik had weer wat last van mijn rug. Dat begon al in de warming-up. Daardoor kon ik niet vrijuit bewegen. Het is wat het is. Het zal nog wel vaker gebeuren.”

Woods heeft in zijn succesvolle carrière verscheidene rugoperaties ondergaan. Eerder dit jaar, nog voor de coronacrisis, sloeg hij diverse toernooien over vanwege terugkerende klachten. Na de hervatting van de PGA Tour bleef Woods deze zomer nog geruime tijd aan de kant, omdat hij er eerst zeker van wilde zijn dat het veilig zou zijn om weer aan wedstrijden mee te doen. In Dublin durfde hij het wel weer aan, maar laat zijn spel vooralsnog te wensen over. Op zijn 83ste recordzege op de PGA Tour zal hij sowieso nog even moeten wachten.

