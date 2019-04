Tiger Woods terug in top-10 na heroïsche zege

De Amerikaan schoot op de wereldranglijst omhoog van plek twaalf naar zes. Zijn landgenoot Dustin Johnson, die in Augusta op de gedeelde tweede plaats eindigde, nam de koppositie op de mondiale ranglijst over van de Engelsman Justin Rose die op de Masters de ‘cut’ miste. Joost Luiten neemt de 69e plaats in. De Rotterdammer had zich niet geplaatst voor de eerste major van het seizoen.

In 2017 werd hij door de politie aangehouden omdat hij in slaperige en verwarde toestand achter het stuur zat. De uitgelekte videobeelden van Woods die over een witte lijn op de weg waggelde, omdat de agenten wilde kijken of hij dronken was, vormden het trieste dieptepunt uit een donkere periode in zijn leven. Het bleek niet om drugs- of alcoholgebruik te gaan, maar een onverwachte reactie op medicijngebruik.