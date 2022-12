Tim en Tom Coronel zoeken de grens op in Dakar Rally: ‘We flikkeren wel eens een ravijntje in, is toch lachen’

Verkiezing Europese sporter van 2022: Iga Swiatek boven Max Verstappen

De Poolse Iga Swiatek is dit jaar door medewerkers van een aantal persbureaus verkozen tot Europese sporter van het jaar. De 21-jarige tennisster is de nummer 1 van de wereld en won dit jaar onder meer Roland Garros en de US Open. Polsstokhoogspringer Armand Duplantis werd tweede in de door het Poolse persbureau PAP georganiseerde poll, voor Max Verstappen.

