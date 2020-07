Toch streep door KLM Open

De tijd was volgens toernooidirecteur Daan Slooter te kort om aan alle aanpassingen en richtlijnen te voldoen om een volwaardig toernooi te kunnen organiseren. ,,Het is spijtig dat we de Nederlandse golfliefhebbers het sportieve hoogtepunt van de golfkalender dit jaar niet kunnen bieden, maar in het licht van wat er nu wereldwijd speelt, is het KLM Open ook niet het allerbelangrijkste.”



De 101ste editie van het KLM Open, dat onderdeel uitmaakt van de European Tour, zou dit jaar voor het eerst georganiseerd worden op Golfbaan Bernardus Golf, vlakbij Den Bosch. Golffans moeten nu wachten tot 2021 voordat zij topgolfers van over de hele wereld op de nieuwe locatie in actie kunnen zien.