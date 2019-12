Tokio test ‘aardbeving’ voor Olympische Spelen

Josh Junior leidt Zeiler Heiner stabiel op WK: ‘Sta er lekker bij’

11:15 Zeiler Nicholas Heiner blijft stabiel presteren op het WK in de Finn-klasse. De 30-jarige Heiner kwam in de drie races die donderdag werden gevaren als zevende en twee keer als zesde over de finish. Aanvankelijk steeg hij daardoor in het klassement van de vierde naar de derde plek, maar na herziening van de uitslagen door de organisatie bleek dat Heiner toch op de vierde plaats bleef staan.