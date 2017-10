Topgolfer Matsuyama slaat balletje met Trump en Abe

De Japanse huidige nummer vier van de wereld hoefde niet lang na te denken of hij inging op de uitnodiging van de wereldleiders. ,,Ik wist niet of ik goed genoeg was om een uitnodiging te krijgen. Zo'n kans krijg je maar één keer in je leven'', aldus de 25-jarige Matsuyama.

Trump is van 5 tot en met 7 november in Azië. De ontmoeting met Abe, en de golfwedstrijd op de Kasumigaseki Country Club in Kawagoe (in de buurt van Tokio) is op de eerste dag.