Topgolfer Thorbjørn Olesen beschuldigd van aanranding

Brouwer en Meeuwsen starten EK beachvol­ley­bal met zege

6 augustus Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn het EK beachvolleybal in Moskou begonnen met winst. Het als twaalfde geplaatste Nederlandse duo was in drie sets te sterk voor de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst: 16-21 21-18 15-12.