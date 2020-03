Topsporters trekken de portemonnee in strijd tegen corona

Corona teistert de sportwereld. Wedstrijden worden afgelast en spelers moeten in quarantaine. Sommige sporters blijven niet bij de pakken neerzitten en proberen hun steentje bij te dragen in de strijd tegen het virus. Een paar initiatieven uitgelicht.

Birthdayboy Pogba

Geen groot verjaardagsfeest voor Paul Pogba in tijden van corona, wellicht. De Fransman is vandaag 27 jaar geworden. In plaats van cadeau’s in ontvangst te nemen komt hij zelf met een mooi gebaar. In samenwerking met UNICEF roept de middenvelder op om geld in te zamelen voor de strijd tegen het virus. Als zijn doel, 27.000 pond (29.727 euro), wordt bereikt, zal Pogba het totaalbedrag uit eigen zak verdubbelen.

Son steunt thuisland

Tottenham-aanvaller Son Heung-Min en aanvoerder van het Zuid-Koreaanse nationale elftal heeft ook aangegeven dat hij geld zal doneren om de infecties tegen te gaan. Het gaat om een bedrag van 82.000 dollar (73.579 euro) voor non-profitorganisatie ‘Good Neighbours International’. Zij voorzien in gezichtsmaskers, handreinigers en dergelijke in Zuid-Korea.

Son zat tot voor kort zélf nog in preventieve quarantaine nadat hij terug was gekomen uit Seoul. Hij werd daar geopereerd aan zijn arm. De Zuid-Koreaan moest 14 dagen binnen blijven.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Italiaanse hulp

Leonardo Bonucci, de bikkelharde verdediger van Juventus, zit zelf in quarantaine nadat zijn collega-verdediger Rugani besmet bleek te zijn met corona. De ploeggenoot van Matthijs de Ligt liet weten dat hij 120.000 euro zal doneren aan de Città della Salute di Torino, de gezondheidsinstelling van Turijn. Hij roept anderen op Twitter op om hetzelfde te doen.

Lorenzo Insigne van Napoli doet alvast mee. De kleine Italiaan doneert 100.000 euro aan ziekenhuizen in Napels. In Italië is alle hulp welkom, in totaal zijn er daar al meer dan 21.000 besmettingen.

Gobert bekent schuld

Rudy Gobert is de eerste NBA-speler waarvan bekend werd dat hij besmet was met het virus. Hij kwam toen in opspraak omdat hij enkele dagen eerder alle microfoons van de journalisten had aangeraakt. Hij verontschuldigde zich al voor zijn misplaatste grap. De Fransman heeft nu laten weten dat hij 500.000 dollar (448.651 euro) doneert om mensen die besmet zijn te helpen. Van dat bedrag gaat 200.000 dollar (179.461 euro) naar de deeltijdse werknemers van de Jazz arena die nu werkloos zijn, en 100.000 dollar (89.730 euro) naar de families die getroffen zijn door COVID-19 in Utah en Oklahoma City. Verder gaat ook nog eens 100.000 dollar naar de Franse gezondheidszorg.

Naast Gobert lieten ook Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson, Blake Griffin en Kevin Love weten dat ze geld zouden doneren aan het stadionpersoneel, aangezien zij door het stilleggen van de competitie werkloos zijn. Ze kondigden elk aan om 100.000 dollar te doneren aan het personeel van hun eigen stadion.

Volledig scherm Rudy Gobert (rechts). © AP

Hongersnood bij kinderen vermijden

Stephen Curry en zijn vrouw Ayesha steunen met hun organisatie ‘Eat Learn Play’ de ACCFB. In Oakland zijn de scholen gesloten, maar meer dan 18.000 kinderen zijn er afhankelijk van hun maaltijden op school. Met de donatie willen ze voorkomen dat kinderen er honger moeten lijden. Het koppel moedigt iedereen aan om net zoals hen een bijdrage te doen.

Li Na uit Wuhan

Li Na, de 38-jarige Chinese tennisster, is zelf geboren en nog steeds woonachtig uit Wuhan, de plek waar het coronavirus voor het eerst in grote getale opdook. Zij doneerde vorige maand al 430.000 dollar (385.840 euro) om het virus te bestrijden. Li was de eerste Aziatische speler die Roland Garros wist te winnen, in 2014 won ze ook de Australian Open.