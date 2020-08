Topsprinter Lyles slikt antidepressiva: ‘BLM-beweging was de druppel’

Hij onthulde dat in Monaco, waar hij vrijdag een van de sterren is in de meeting van de Diamond League. "Ik heb al psychische klachten sinds mijn achtste. Het verergerde op bepaalde momenten in mijn leven, maar het was nog nooit zo erg als in april van dit jaar", aldus de 23-jarige sprinter.



Het was de combinatie van de coronapandemie, het uitstellen van de Olympische Spelen en de protesten tegen racisme in Amerika na de gewelddadige dood van George Floyd. ,,De Black Lives Matters-beweging was wel een beetje de laatste druppel. Toen heeft mijn moeder ook gezegd dat ik medicatie moest nemen. Ik heb ingestemd, omdat ik niets meer kon en niets meer deed", aldus Lyles, die ook twee therapeuten raadpleegt.