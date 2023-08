Toptalent Niels Laros loopt dapper en in nationaal record naar tiende plaats op de 1500 meter

Als laatste wandelde Niels Laros gisteren de baan op, drie minuutjes voor de start van de 1500 meter-finale. Uiterlijk onbewogen. Voorgegaan door elf oudere mannen die hij vooral kende van de televisie. Op papier waren ze allemaal sneller dan hij. Maar het toptalent uit het Brabantse Oosterhout smeet zich vol in de race.

Brutaal meldde hij zich op de derde positie, om daarna zijn mannetje te staan in het kenmerkende gedrang, maar wel langzaam iets naar achteren in de groep met wereldtoppers te zakken. Bij het klinken van de bel voor de laatste ronde, het tempo gemaakt door Jakob Ingebrigtsen, schoof hij toch weer op naar de derde plaats, ten teken dat Laros voor niemand ontzag had.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de laatste honderd meter had hij het zwaar en kwamen velen langszij. Hij liep sneller dan hij ooit had gelopen, maar zeker winnaar Josh Kerr (3.29,38) en de Noren Jakob Ingebrigsten (3.29,65) en Narve Gilje Nordas (3.29,68) waren nog een maatje te groot. Voor hoelang is de vraag.

Al vanaf vorig jaar gonsde zijn naam rond na Europese juniorentitels en het verbeteren van Europese jeugdrecords van Jakob Ingebrigsten, de huidige wereldrecordhouder. Internationale gespecialiseerde atletiekmedia betitelden hem al als ‘rising star’, ‘Dutch sensation’ en ‘middle-distance phenom’.

Kortom: een rijzende ster, een fenomeen. En hoewel het oppassen is met het ophypen van een tiener is het enthousiasme begrijpelijk. Laros bulkt van het talent en hij is rustig gebracht. Hij zit heel zijn leven al op atletiek, maar zijn trainers hebben hem bewust niet te vroeg aan veel trainingsvolume onderworpen.

Volledig scherm © AFP

Daardoor lijkt de kans reëel dat hij zijn plafond nog lang niet heeft bereikt. Op deze WK won Laros zijn serie. Verbeterde hij in de halve finale het nationale record, dat hij hiervoor nog deelde met Gert-Jan Liefers, om in de finale nogmaals zijn progressie te tonen. Aan Laros, de eerste Nederlandse man in een WK-finale op een looponderdeel sinds 2013, gaat Nederland normaal gesproken nog veel plezier beleven.

Klaver grijpt naast medaille

Lieke Klaver is er niet in geslaagd om een medaille te pakken op de 400 meter. De Nederlandse atlete leek lange tijd op weg naar een medaille, maar kon de laatste meters niet meer mee in het hoge tempo en eindigde op de zesde plek. Klaver finisht uiteindelijk in 50.33, anderhalve seconde langzamer dan winnares Marileidy Paulino.

De Dominicaanse liep in 48.76 naar goud, voor de Poolse Natalia Kaczmarek (49,57) en Sada Williams uit Barbados (49,60).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hassan en Koster naar finale

Sifan Hassan en Maureen Koster plaatsten zich eerder op de avond voor de finale van de 5000 meter. Hassan kwam in haar heat als eerste over de streep, door Faith Kipyegon in de eindsprint te verslaan. Hassan noteerde een tijd van 14:22.29, waarmee ze haar favorietenrol voor de eindstrijd komende zaterdag onderstreepte. Hassan, gisteren nog goed voor brons op de 1500 meter, dicteerde vrijwel de hele race het tempo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Maureen Koster plaatste zich nipt voor de finale van de 5000 meter. De 31-jarige Zuid-Hollandse eindigde in haar serie als achtste en dat was precies genoeg voor een plek in de eindstrijd. Koster klokte 15.05,13, de atlete uit Burundi noteerde 15.05,24. De Keniaanse Beatrice Chebet won de serie in 14.57,70.

Visser en Tjin A-Lim halen finale niet

Het is Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim niet gelukt om de finale van de 100 meter horden te halen. Vooral Visser was dichtbij, maar met de derde plek in haar heat greep ze op een haar naast de eindstrijd. Visser kwam twee honderdsten tekort. De heat werd gewonnen door Tobi Amusan, Leah Nugent bleef Visser als nummer twee op een haar na voor. Tjin A-Lim kwam als zevende in haar heat niet in de buurt van een zege.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates En daarmee is er een einde gekomen aan de vijfde dag van de WK in Boedapest. Via onderstaand liveblog kun je alle ontwikkelingen van vandaag nog eens teruglezen. Zesde plek voor Klaver Klaver ligt lang op de derde plek en daarmee op koers voor een bronzen plak, maar de verzuring slaat toe in de laatste meters. De Nederlandse atlete eindigt uiteindelijk op de zesde plek. Lieke Klaver staat in de starthouding voor de 400 meter. Wat kan ze vanuit baan vijf? Tiende plek voor Laros Tot 150 meter voor de streep lag Laros op koers voor een gigantische stunt op de WK atletiek, maar de jonge Nederlander stortte in de slotfase in. Uiteindelijk eindigt Laros in een tijd van 3:21 op de tiende plaats. Daarmee heeft hij alsnog een Nederlands record te pakken. Josh Kerr ging er met de gouden medaille vandoor. De Engelsman noteerde een tijd van 3:29.38. De bel klinkt voor de laatste ronde. Laros loopt momenteel op de derde plek. Nog 400 meter! Laros is begonnen aan zijn jacht op een medaille en werkt zich meteen op naar de derde plek... Om 21.15 uur is het aan Niels Laros om zijn grote belofte maar weer eens te onderstrepen. Voor het eerst in 10 jaar staat er een Nederlandse man in een WK-finale op een looponderdeel. Gaat hij meedoen om de medailles? ,,Ik wist dat ik harder moest dan dit'', verzuchtte Visser na afloop voor de camera van de NOS. ,,Ik baal zo, want ik loop zo'n goede race. De warming-up gaat steeds zo goed, maar in de race klikt het gewoon niet altijd.'' Ook Visser grijpt naast finale Visser loopt met 12.62 een uitstekende race, maar het lukt haar niet om de top twee te halen die recht geeft op een finaleplek. De Nederlandse komt twee honderdsten tekort en is uitgeschakeld op de 100 meter horden. De heat wordt gewonnen door Tobi Amusan, Leah Nugent blijft Visser als nummer twee op een haar na voor. 🎽🇭🇺 | Wat jammer zeg! Nadine Visser loopt met 12.62 een hele sterke halve finale en eindigt als derde. Maar het is net niet genoeg voor een finaleplaats. #WorldAthleticsChamps⁣

⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/v14WCEwMC5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 23, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Tjin A-Lim haalt finale niet Maayke Tjin A-Lim sneuvelt in de halve finales van de 100 meter horden. De Nederlandse atlete eindigt als voorlaatste in de eerste heat. De zege gaat naar Kendra Harrison. Om 20.53 uur is het de beurt aan Visser. Visser zou om 20.40 uur beginnen aan haar halve finales op de 100 meter horden, maar de start is met vijf minuten uitgesteld. Lukt het de Nederlandse om de eindstrijd te halen? Eerst is het de beurt aan de Nederlandse Maayke Tjin A-Lim. Zij loopt in de eerste heat. Om 20.40 uur is het de beurt aan Nadine Visser, die in de halve finales van de 100 meter horden. Daarna komen Niels Laros (finale 1500 meter) en Lieke Klaver (finale 400 meter) nog in actie. Ook Hassan naar finale Voor Hassan gaat het een stuk eenvoudiger dan voor haar landgenote. Hassan wint haar heat en plaatst zich daarmee voor de finale van de 5000 meter in Boedapest. De Nederlandse klopt Faith Kipyegon in de eindsprint en noteert een tijd van 14:22.29. 🎽🇭🇺 | Sifan Hassan en Faith Kipyegon maken er een prestigesprintje van na een wel hele harde heat op de 5000 meter. De Nederlandse is met 14.32,29 nipt als eerste binnen en plaatst zich eenvoudig voor de finale! #WorldAthleticsChamps⁣

⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jBbaCdOww4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 23, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Koster naar finale Maureen Koster heeft zich geplaatst voor de finale van de 5000 meter. De atlete moest diep gaan, maar knokte zich uiteindelijk op enkele centimeters naar de achtste plaats. Koster finisht in 15:05.13, acht seconden langzamer dan de Keniaanse winnares van de eerste heat Diana Chebet. Hassan en Koster in actie Maureen Koster loopt straks om 19.00 uur in de eerste heat op de 5000 meter, waar ze zich hoopt te kwalificeren voor de finale van komende zaterdag. Hassan loopt in de tweede heat. Menno Vloon strandt in kwalificaties hoogspringen Menno Vloon ontbreekt komende zaterdag in de finale van het polsstokhoogspringen op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De 29-jarige Zaankanter strandde in de kwalificaties met een hoogte van 5,70 meter. Hij zat daarmee niet bij de beste twaalf die in de finale mogen springen om de medailles. Pas in zijn derde en laatste poging wipte hij over 5,35. Er volgden toen een aantal goede sprongen, maar op 5,75 sprong hij de lat er drie keer af. ,,Mijn laatste twee sprongen op 5,75 waren erg goed, maar ik denk dat ik met een te lichte stok sprong. Dat is jammer, maar het is de keuze die ik maak samen met mijn coach. Dan kan het zo mislopen in deze sport", zei Vloon na afloop. ,,Ik was goed in vorm en fit, eerlijk gezegd heb ik nog nooit zo goed in een WK gestaan, maar helaas heb ik toch foutjes gemaakt." Menno Vloon © REUTERS Tasa Jiya door naar halve finales 200 meter Tasa Jiya heeft tijdens haar debuut op de wereldkampioenschappen atletiek een goede prestatie geleverd in de series van de 200 meter. De 25-jarige Nederlands kampioene sprintte op het toernooi in Boedapest in haar heat naar de derde plaats in een tijd van 22,97. Ze kwalificeerde zich daarmee voor de halve finales op donderdagavond. ,,Ik had niet eerder meegemaakt dat ik zo nerveus was. De hitte maakte het nog erger", zei Jiya na haar race. ,,Een uur voor de start dacht ik wel even: waarom doe ik dit? Ik had ook gewoon lekker zorgeloos met mijn dochter op de camping aan het zwembad kunnen zitten. Maar nee, ik kies ervoor om in een stadion vol mensen even een 200 meter te gaan lopen", zei de atlete, die haar 4-jarige dochtertje Amáru wel bij zich heeft in Boedapest. De Amerikaanse Gabriella Thomas won de heat in 22,26. Tasa Jiya. © ANP Welkom! Goedemiddag en welkom bij het liveblog van dag vijf van het WK atletiek in Boedapest. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen uit het National Athletics Centre in Hongarije.