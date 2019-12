Toussaint bemachtigt ticket voor Olympische Spelen in Tokio

Toussaint veroverde vorige week bij de EK kortebaan in Glasgow individuele titels op de 50 en 100 rug. Op de langste afstand, de 200 meter, pakte ze brons in het 25 meterbad. Toussaint nam ook nog estafettegoud (4x50 vrij) en -zilver (4x50 wissel gemengd) mee uit Glasgow.



De rugslagspecialiste had afgelopen zomer bij de WK langebaan in Gwangju net naast een olympisch startbewijs op de 100 rug gegrepen. Ze bleef steken in de halve finales en eindigde als dertiende, terwijl een plek in de top 12 haar een ticket naar Tokio had opgeleverd.