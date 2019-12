Toussaint en Kamminga pakken goud in Glasgow op EK kortebaan

ZwemmenArno Kamminga heeft het goud veroverd op de 100 meter schoolslag. Twee dagen eerder was de Nederlander ook al de beste zwemmer op de 200 meter bij het EK kortebaan in Glasgow.

De 24-jarige Katwijker zette in de finale met 56,06 seconden een nieuw Nederlands record neer.

Op de 50 school pakte de pupil van coach Mark Faber eerder al brons in het 25 meterbad van Glasgow. Met de gemengde estafetteploeg zwom Kamminga naar het zilver op de 4x50 wissel.

Ilja Sjimanovitsj uit Wit-Rusland ging de finale van de 100 school in als favoriet. De Wit-Rus had in de halve finales met 55,89 het Europese record van de Brit Adam Peaty verbeterd. Sjimanovitsj ging een dag later in de eindstrijd hard van start en lag na twee baantjes ruim aan kop, maar Kamminga kwam daarna sterk opzetten. De Katwijker zwom op de laatste 25 meter met machtige slagen weg bij de Wit-Rus, die in 56,42 genoegen moest nemen met het zilver. De Italiaan Fabio Scozzoli pakte het brons in 56,55.

Kamminga wist dat hij waarschijnlijk een persoonlijk record moest zwemmen om wederom goud te pakken. Met 56,06 dook hij in de finale onder de nationale toptijd die hij in oktober had neergezet in Amsterdam (56,20). Kamminga pakte al zijn individuele medailles in Glasgow in recordtijden. Hij heeft nu zowel op de lange- als kortebaan alle Nederlandse records op de schoolslag op zijn naam staan.

Toussaint

Ook Kira Toussaint pakte haar tweede Europese titel in Glasgow. De 25-jarige rugslagspecialiste was ook de beste op de 50 meter rugslag. Toussaint zwom naar het goud in 25,84 seconden, iets boven haar Nederlands record dat ze in de halve finales had aangescherpt tot 25,75.



De pupil van coach Mark Faber leek zelfs op weg om het Europese record dat al 10 jaar op naam staat van de Kroatische Sanja Jovanovic te gaan verbeteren, maar ze kwam op de laatste meters iets tekort. Jovanovic heeft met 25,70 de Europese toptijd op haar naam staan. Toussaint zit niet alleen daarbij in de buurt, ook het wereldrecord van de Braziliaanse Etiene Medeiros (25,67 uit 2014) lijkt binnen bereik.

Volledig scherm Kira Toussaint © EPA

De Française Beryl Gastaldello tikte in Glasgow als tweede aan in 26,03, het brons ging naar Alicja Tchórz uit Polen (26,16).

Het was zaterdag exact een jaar geleden dat Toussaint een brief binnenkreeg van de internationale zwemfederatie FINA, waarin stond dat ze positief had getest op doping. Ze moest zich daardoor in allerijl terugtrekken voor de WK kortebaan in China. Toussaint was echter onschuldig. Het bleek na maanden onderzoek om een vals-positieve test te gaan, veroorzaakt door een andere en wél toegestane medicatie die Toussaint gebruikt. De FINA besloot daarom in maart de zaak terug te trekken, kort voordat een hoorzitting stond gepland. De getergde Toussaint, ie een tijdje vreesde nooit meer te mogen zwemmen, zwemt sindsdien het ene na het andere record.