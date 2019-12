Toussaint met nationaal record naar EK-finale 100 rug

Video Lakers in topper langs Nuggets

8:49 Los Angeles Lakers blijft voorlopig het best presterende team in de Western Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers versloegen Denver Nuggets, een team dat de competitie ook sterk is gestart, met 105-96. De topschutters zaten in het winnende kamp: Anthony Davis en LeBron James waren beiden goed voor 25 punten.