Toussaint onderstreept olympische vorm en zwemt nieuw Europees record

Nederland neemt afscheid van Bibian Mentel

3 april Honderden mensen hebben zaterdag de overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel de laatste eer bewezen. Velen stonden met witte en rode rozen en tulpen in de hand langs de route die de maandag overleden sportvrouw aflegde vanuit Loosdrecht via Hilversum naar het crematorium in Laren. Daar wordt ze in besloten kring gecremeerd.