Toussaint scherpt Nederlands record aan

Op de 50 vrij was Sarah Sjöström de snelste in de series met 23,62. De Zweedse treft in de finale vier Nederlandse vrouwen: Kromowidjojo (tweede in 23,75), Femke Heemskerk (derde in 23,91), Kim Busch (vierde in 23,99) en Valerie van Roon (zesde in 24,41). Jesse Puts (vierde in 21,47) en Kyle Stolk (achtste in 21,84) plaatsten zich bij de mannen voor de finale.