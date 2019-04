Toussaint werd onterecht beschuldigd: ‘Mensen zagen mij als een bedrieger’

Door Natasja Weber



Het is de nachtmerrie van elke sporter: van het ene op het andere moment ben je een dopingzondaar. Volledig ten onrechte. Maar zie de buitenwereld daar maar eens van te overtuigen. Het overkwam de 24-jarige rugslagzwemster Kira Toussaint.



Maandenlang verkeerde Toussaint in tergende onzekerheid. Bij een dopingcontrole vorig najaar in China zou bij haar een zeer geringe hoeveelheid tulobuterol zijn aangetroffen; een astmamiddel dat de luchtwegen verwijdt. Een schorsing van twee jaar dreigde. Drie maanden en vele huilbuien later bleek dat er bij de dopingtest een blunder was gemaakt. Er was nooit tulobuterol in de urine van de Amsterdamse zwemster aangetroffen. Toussaint: ,,Door de toegestane medicatie die ik gebruik voor mijn astma was er sprake van een vals-positieve test. Hierop heeft de wereldzwembond FINA begin maart meteen de zaak tegen mij laten vallen.”



Er viel een enorme last van haar schouders. Maar Toussaint heeft er wel een hoge prijs voor moeten betalen. Ze werd in december in allerijl teruggetrokken voor de WK zwemmen kortebaan, waar ze gezien haar seizoenstijden zou kunnen meestrijden om de medailles. Ook kon Toussaint door de stress wekenlang niet trainen, was ze veel geld kwijt aan advocaatkosten en het allerergste: haar naam is besmet. ,,Over tien jaar staat op Google nog steeds dat ik betrapt ben op doping. Hopelijk leest iedereen dan ook dat het een foute test betrof.”