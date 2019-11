Toussaint zwemt in Kazan naar nieuw nationaal record op 100 meter rugslag

Derde wereldtitel Zuid-Afri­ka verplet­tert Engeland en is wereldkam­pi­oen rugby

13:22 Zuid-Afrika is voor het eerst sinds 2007 weer wereldkampioen rugby. De Springboks waren in de finale te sterk voor Engeland, dat in de halve finale verrassend te sterk was voor regerend wereldkampioen Nieuw-Zeeland. De finale werd door Zuid-Afrika met 32-12 gewonnen.