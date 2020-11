Toussaint zwemt snelste tijd ooit op 50 meter rugslag

Sterk begin titelverde­di­ger Woods op Masters in Augusta

13 november Vijfvoudig kampioen Tiger Woods is sterk begonnen aan de Masters, het befaamde golftoernooi op de Augusta National Golf Club in Georgia. De titelverdediger ging op de openingsdag rond in 68 slagen (-4). De 44-jarige Amerikaan produceerde vier birdies en speelde de andere veertien holes par.