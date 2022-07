Tranen van trots bij Eva de Goede na comeback van vreselijke blessure: 'Dit doet wat met je’

Met video Hockey­sters met anderhalf been in kwartfina­le WK na zege op Duitsland: ‘We kunnen veel beter’

De Nederlandse hockeysters hebben in het openingsweekend van het WK de volle buit gepakt. Gisteravond ging Ierland met 5-1 over de knie en vanavond wonnen ze met 3-1 van Duitsland. Oranje heeft daardoor de krachtmeting met succes doorstaan. De kwartfinale kan bijna niet meer mis, al is er voldoende werk aan de winkel.

3 juli